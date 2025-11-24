PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verstöße gegen das Waffengesetz

Uhyst / Zittau / Sohland (ots)

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen stellten Ebersbacher Bundespolizisten am letzten Wochenende mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz fest.

Am 22. November 2025 um 14:00 Uhr wurde auf dem Autobahnpendlerparkplatz in Uhyst ein 32-jähriger Ukrainer als Fahrer eines ukrainischen Kleintransporters kontrolliert. Während der Kontrolle wurde er gefragt, ob er gefährliche Gegenstände mit sich führt. Dies verneinte er. Bei der anschließenden Durchsuchung, fanden die Polizisten in seiner Bauchtasche jedoch ein Springmesser. Dies wurde vor Ort sichergestellt und er konnte weiterreisen.

Einen Tag später um 20:00 Uhr wollte in Sohland ein 34- jähriger Pole als Fahrer eines polnischen PKW nach Deutschland einreisen. Als er seinen Personalausweis aus seiner Bauchtasche nahm, fiel den Polizisten ein Pfefferspray auf, auf welchem kein Prüfzeichen angebracht war. Das Spray wurde sichergestellt und der 34-Jährige konnte nach Deutschland einreisen.

Ebenfalls am 23. November 2025 wurde um 20:45 Uhr auf der Zittauer Chopinstraße ein 21-jähriger Pole bei der Einreise mit seinem PKW kontrolliert. Da sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht öffnen ließ, öffnete er zur Übergabe seiner Dokumente die Fahrertür. Dabei sahen die Polizisten in einer Ablage im Armaturenbrett ein zugriffbereites Butterflymesser. Das Messer wurde sichergestellt und dem Mann die Einreise gestattet.

In allen Fällen wurden durch die Polizisten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 14:05

    BPOLI EBB: E-Roller-Fahrt beendet

    Sohland (ots) - Die Bundespolizei stoppte am 21. November 2025 in Sohland den Fahrer eines E-Rollers, der sein Fahrzeug nicht haftpflichtversichert hatte. Die Beamten kontrollierten den 22-jährigen Deutschen um 20:55 Uhr und untersagten die Weiterfahrt. Er wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Landespolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Ebersbach Pressesprecher Alfred ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:04

    BPOLI EBB: 1.800 Euro oder ein Monat Gefängnis

    Zittau (ots) - Diese Wahl hatte ein per Haftbefehl gesuchter Autofahrer, den die Bundespolizei am 21. November 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau um 17:10 Uhr stoppte. Der 41-jährige Rumäne war 2024 wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er konnte den geforderten Betrag begleichen und entging damit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen. Ihm wurde die Weiterreise ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:11

    BPOLI EBB: Autofahrer hatte Pistole im Handschuhfach

    Zittau (ots) - 20.11.2025 | 09:20 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte am 20. November 2025 im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen an der polnischen Grenze bei Zittau einen Autofahrer, der in seinem PKW griffbereit eine verbotene Luftdruckpistole dabeihatte und keinen Führerschein besitzt. Gegen 09:20 Uhr kontrollierten die Beamten den 38-jährigen Polen, der mit einem VW Passat aus Polen kommend auf der B 178n ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren