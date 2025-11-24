Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verstöße gegen das Waffengesetz

Uhyst / Zittau / Sohland (ots)

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen stellten Ebersbacher Bundespolizisten am letzten Wochenende mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz fest.

Am 22. November 2025 um 14:00 Uhr wurde auf dem Autobahnpendlerparkplatz in Uhyst ein 32-jähriger Ukrainer als Fahrer eines ukrainischen Kleintransporters kontrolliert. Während der Kontrolle wurde er gefragt, ob er gefährliche Gegenstände mit sich führt. Dies verneinte er. Bei der anschließenden Durchsuchung, fanden die Polizisten in seiner Bauchtasche jedoch ein Springmesser. Dies wurde vor Ort sichergestellt und er konnte weiterreisen.

Einen Tag später um 20:00 Uhr wollte in Sohland ein 34- jähriger Pole als Fahrer eines polnischen PKW nach Deutschland einreisen. Als er seinen Personalausweis aus seiner Bauchtasche nahm, fiel den Polizisten ein Pfefferspray auf, auf welchem kein Prüfzeichen angebracht war. Das Spray wurde sichergestellt und der 34-Jährige konnte nach Deutschland einreisen.

Ebenfalls am 23. November 2025 wurde um 20:45 Uhr auf der Zittauer Chopinstraße ein 21-jähriger Pole bei der Einreise mit seinem PKW kontrolliert. Da sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht öffnen ließ, öffnete er zur Übergabe seiner Dokumente die Fahrertür. Dabei sahen die Polizisten in einer Ablage im Armaturenbrett ein zugriffbereites Butterflymesser. Das Messer wurde sichergestellt und dem Mann die Einreise gestattet.

In allen Fällen wurden durch die Polizisten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell