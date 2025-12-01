Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Papiernummernschild aufgeflogen

Zittau (ots)

28.11.2025 | 17:50 Uhr | Zittau

... ist am 28. November 2025 ein tschechischer Autofahrer, der in Zittau durch die Bundespolizei gestoppt wurde.

Der 55-jährige Mann wurde durch die Beamten um 17:50 Uhr am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße ohne Nummernschilder kontrolliert. Der Mann hatte lediglich ein in Tschechien für die Überführung erlaubtes Papiernummernschild in der Heckscheibe kleben. Da dies in Deutschland unzulässig ist, hat die Landespolizei eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung geschrieben.

