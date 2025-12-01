Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zugelaufener Hund behindert Grenzkontrollen

Zittau (ots)

28.11.2025 | 14:10 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hatte es am 28. November 2025 mit einem etwas ungewöhnlichen Zwischenfall in der Grenzkontrollstelle an der polnischen Grenze auf der B 178n bei Zittau zu tun.

Gegen 14:10 Uhr bremste ein herrenloser Hund den Ein- und Ausreiseverkehr aus. Der kleine Vierbeiner lief zwischen den Autos hin und her und musste durch die Beamten "in Gewahrsam genommen" werden. Da in der Nähe kein Herrchen oder Frauchen ausfindig gemacht werden konnte, wurde der Hund an ein regionales Tierheim übergeben. Sollte er jemandem entlaufen sein, kann man sich unter 03586 / 76020 an die Bundespolizeiinspektion Ebersbach wenden.

(Es kann ein Foto des Hundes angefordert werden)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell