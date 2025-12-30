PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Duingen

Hildesheim (ots)

Duingen (neu) - Am 30.12.2025, um 08:05 Uhr, kam es in der Langestraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 39-Jähriger aus Duingen befuhr die Langestraße im Duinger Ortsteil Hoyershausen aus Richtung Rott kommend. In einer Linkskurve im Ort verlor er die Kontrolle über seinen Pkw (Peugeot 207) und kollidierte mit einem Betonpfeiler. Offensichtlich kollidierte er außerdem leicht mit einem privaten Wohnhaus und kam auf dessen Grundstück zum Stehen. Bei dem Pkw dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Unfallbeteiligte kam leicht verletzt in ein Hildesheimer Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich zudem Hinweise auf einen Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 39-Jährigen ergab einen Wert von 1,53 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Weiterhin entnahm eine Ärztin bei ihm eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

