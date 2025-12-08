Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen
Obergebra (ots)
Am Montag, gegen 4.45 Uhr, befuhr ein Autofahrer die Landstraße 3080 in Richtung Obergebra. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der 62-Jähruge im Bereich einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Das Auto kam mehrere hundert Meter hinter der Unfallstelle in der Ortslage Obergebra zum Stehen. Verletzt wurde niemand.
