Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fußgänger von Transporter erfasst und schwer verletzt
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Ein 45-jähriger Transporter-Fahrer befuhr am Sonntag, gegen 17.45 Uhr, die Petristraße stadtauswärts. Als er beabsichtigte, nach rechts in Richtung Kasseler Tor abzubiegen, erfasste er im Bereich des Fußgängerüberweges einen bevorrechtigten Fußgänger. Der 74-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der genauen Unfallursache.
