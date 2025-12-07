Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugenaufruf

Greußen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 07:20 Uhr in einen Getränkemarkt in der Lindenstraße ein. Über ein Fenster verschafften sich die Täter hierbei Zutritt zum Objekt. In der Folge wurden Tabakartikel und Bargeld entwendet, wobei sich der Beutschaden im unteren fünfstelligen Bereich bewegt.

Die alarmierte Polizei sicherte vor Ort zahlreiche Spuren. Desweiteren bittet die Polizei Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, diese bei u.g. oder jeder anderen Polizeidienststelle anzuzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell