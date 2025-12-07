PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbruch in Kleingartenanlage

Nordhausen (ots)

Zwischen Sonntag, 30.11.2025, 15:00 Uhr und Samstag, 06.12.2025, 14:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu zwei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage im Nordhäuser Grenztriftweg. Die Einbrecher entwendeten einen Akkuschrauber im Wert von 50,00 Euro. Zudem beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 500,00 Euro. Beamte des Inspektionsdienstes sicherten am Tatort umfangreich Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt hat, wird gebeten sich bei der Polizei Nordhausen unter der Rufnummer 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0317328/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

