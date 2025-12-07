PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Diebstahl von Baustellenbatterien an Bahnunterführung B247

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag begaben sich unbekannte Täter zur Baustelle an der Bahnunterführung der B247 zwischen Bollstedt und Höngeda. Zunächst durchtrennten sie das Vorhängeschloss der mobilen Baustellenampel. Anschließend entwendeten sie zwei Lkw-Batterien à 40 kg aus dem Batteriefach. Durch den Diebstahl war die Leuchtzeichenanlage (LZA) nicht mehr in Betrieb. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 07.12.2025 – 09:56

    LPI-NDH: Polizei stoppt THC-positive Fahrzeugführerin in Mühlhausen

    Mühlhausen (ots) - Am Samstag, gegen 16:25 Uhr, wurde eine 23-jährige Pkw-Fahrerin in der Industriestraße in Mühlhausen kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24aIa StVG eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 09:45

    LPI-NDH: Kennzeichendiebstahl Heiligenstadt

    Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 05.12.2025 / 12:00 Uhr bis zum 06.12.2025 / 09:00 Uhr die Kennzeichen HIG-RH 483 von einem Pkw Renault. Dieser war in Heiligenstadt / Albert-Schweitzer-Straße auf einem Parkplatz abgestellt. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist ein Zusammenhang zu den bereits gemeldeten Firmeneinbrüchen nicht auszuschließen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 09:41

    LPI-NDH: versuchter Einbruch Heiligenstadt

    Nordhausen (ots) - Am 06.12.2025 betraten unbekannte Täter in der Zeit von ca. 03:50 Uhr bis 04:20 Uhr in Heiligenstadt / Auf der Rinne das Gelände eines Komplexes, welcher aus mehreren Geschäfts- und Lagerhäusern besteht. Bei dem Gebäude des dortigen Autoteilehandels versuchten die Täter vergeblich, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Dabei wurde ein Schaden von etwa 3.000,-EUR verursacht. Anschließend überstiegen ...

    mehr
