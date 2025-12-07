Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Baustellenbatterien an Bahnunterführung B247

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag begaben sich unbekannte Täter zur Baustelle an der Bahnunterführung der B247 zwischen Bollstedt und Höngeda. Zunächst durchtrennten sie das Vorhängeschloss der mobilen Baustellenampel. Anschließend entwendeten sie zwei Lkw-Batterien à 40 kg aus dem Batteriefach. Durch den Diebstahl war die Leuchtzeichenanlage (LZA) nicht mehr in Betrieb. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.

