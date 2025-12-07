LPI-NDH: Polizei stoppt THC-positive Fahrzeugführerin in Mühlhausen

Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 05.12.2025 / 12:00 Uhr bis zum 06.12.2025 / 09:00 Uhr die Kennzeichen HIG-RH 483 von einem Pkw Renault. Dieser war in Heiligenstadt / Albert-Schweitzer-Straße auf einem Parkplatz abgestellt. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist ein Zusammenhang zu den bereits gemeldeten Firmeneinbrüchen nicht auszuschließen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr