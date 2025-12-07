Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Polizei stoppt THC-positive Fahrzeugführerin in Mühlhausen
Mühlhausen (ots)
Am Samstag, gegen 16:25 Uhr, wurde eine 23-jährige Pkw-Fahrerin in der Industriestraße in Mühlhausen kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24aIa StVG eingeleitet.
