LPI-NDH: Polizei stoppt THC-positive Fahrzeugführerin in Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, gegen 16:25 Uhr, wurde eine 23-jährige Pkw-Fahrerin in der Industriestraße in Mühlhausen kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24aIa StVG eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

