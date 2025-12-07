Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: berauschter Fahrzeugführer Niederorschel
Nordhausen (ots)
Am 06.12.2025 / 11:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld auf der L 1015 bei Niederorschel den 40jährigen Fahrer eines grauen Pkw Audi A4. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell