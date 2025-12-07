LPI-NDH: berauschter Fahrzeugführer Niederorschel

Bad Langensalza (ots) - Am Samstagnachmittag wurde in der Mühlgasse in Kutzleben ein geparkter Pkw, Ford Mondeo, beschädigt. Der Fahrzeughalter hatte gegen 16:20 ein Geräusch von zu Hause wahrgenommen. Als er sein Fahrzeug aufsuchte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange. Am Unfallort wurde eine abgebrochene Spiegelschale eines bislang unbekannten Fahrzeugs aufgefunden. Diese dürfte vom Verursacher ...

mehr