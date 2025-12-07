Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nächtliche Schmiererei in Mühlhausen - Unbekannter Täter flüchtig

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Freitag, 05.12., gegen 22:00 Uhr, auf Samstag, 06.12., wurde der Eingangsbereich eines Wohnhauses in der Stülerstraße 3 in 99974 Mühlhausen durch einen bislang unbekannten Täter mit schwarzer Sprayfarbe beschmiert. Der Schriftzug "Spasst" wurde auf die Hausfassade aufgebracht.

Die Sachbeschädigung wurde am Samstagnachmittag durch einen Anwohner festgestellt, der daraufhin die Polizei informierte. Der Täter hatte sich bereits in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Stülerstraße beobachtet hat oder sonstige Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell