Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht unterwegs
Nordhausen (ots)
Am Freitag führten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen, gegen 08:00 Uhr, im Nordhäuser Darrweg eine Verkehrskontrolle mit einem PKW-Fahrer durch. Hierbei konnten bei dem 41-jährigen Sangerhäuser drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein danach durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Darauf folgte die Eröffnung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens sowie eine Blutentnahme im Südharz Klinikum.
