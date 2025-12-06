PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Bildungseinrichtung

Nordhausen (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:15 Uhr, wurden die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen wegen einer Einbruchsmeldung alarmiert. Kurz zuvor verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Büro in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Im Objekt wurden eine Türzarge sowie ein Computermonitor beschädigt und die Räumlichkeiten durchsucht. Zudem versuchten die Täter noch ein Rolltor im Außenbereich zu öffnen. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 350,00 EURO. Ob etwas entwendet wurde ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten sicherten vor Ort umfangreich Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordhausen unter der Rufnummer 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0316927/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

