Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Gebäudebrand mit einer verstorbenen Person
Borxleben (ots)
Am Donnerstag berichtete die Polizei über den Brand eines Wohnhauses. Im Gebäude befand sich eine leblose Person, die im weiteren Verlauf durch die Rettungskräfte nur noch tot geborgen werden konnte.
LINK zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6172620
Am Freitag befanden sich Spezialisten der Kriminalpolizei mit einem Brandsachverständigen vor Ort, um die Brandortuntersuchung durchzuführen und Ermittlungen zur Klärung der Brandursache vorzunehmen. Im Ergebnis der Brandortuntersuchung wird derzeit davon ausgegangen, dass ein eingeschalteter Herd ursächlich für die Entstehung des Brandes war. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig weiter an.
