LPI-NDH: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Roßleben (ots) - Gegen 17.30 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße. Ein Autofahrer befuhr die Straße Am Bahnhof und bog nach links in die Ernst-Thälmann-Straße ein. Hierbei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem hinteren Teil des Fahrrads einer 69-Jährigen, welche in Richtung der Wendelsteiner Straße fuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde ...

