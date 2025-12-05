Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Angebranntes Essen löst Einsatz aus
Sundhausen (ots)
In der Ortslage Sundhausen im Landkreis Nordhausen rückten Polizei und Feuerwehr am Freitag, gegen 10 Uhr, zu einem Einsatz aus. Auslöser des Einsatzes war angebranntes Essen auf einem Herd. Hierdurch kam es zu leichten Verrußungen. Ein weiterer Schaden am Gebäude entstand nicht. Verletzt wurde niemand.
