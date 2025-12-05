PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw kollidiert mit Leitplanke

Harztor (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Donnerstag gegen 16.20 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 81 informiert. Eine Autofahrerin befuhr die benannte Straße in Richtung der Bundesstraße 4. Im Bereich einer Rechtskurve verlor die Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Leitplanke. Am Pkw entstand ein Sachschaden, welcher ersten Erkenntnissen nach im mittleren vierstelligen Bereich verortet wird. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

