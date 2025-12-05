PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anhänger löst sich von LKW - Polizei und Feuerwehr vor Ort

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Bundesstraße 4 gegen 17.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW fuhr aus Richtung Steinbrücken in Richtung Hain. Ersten Erkenntnissen nach verlor die Zugmaschine den Sattelauflieger, welcher anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Durch den Unfall entstand an dem LKW ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20000 Euro. An der Fahrbahn entstand ebenfalls ein Sachschaden.

Aufgrund der Bergungsarbeiten in Folge des Unfalls musste die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen und Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort. Aktuellen Ermittlungen zu Folge könnte ein technischer Defekt unfallursächlich gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

