Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw mit Baum kollidiert - Drei Personen verletzt

Ebeleben (ots)

Ein 20-Jähriger befuhr am Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr, die Thomas-Müntzer-Siedlung in Ebeleben, als er im Bereich einer Kurve aus derzeit noch ungeklärter Ursache geradeaus von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Autofahrer und ein 21 Jahre alter Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Eine 17-Jährige, die ebenfalls in dem Auto mitfuhr, wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die drei Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 30.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei im Kyffhäuserkreis ermittelt nun zur Klärung der genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
