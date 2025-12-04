Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebstahl aus PKW
Heiligenstadt (ots)
Zwischen dem 03.12.25 gegen 16:00 Uhr und dem 04.12.25 gegen 07:00 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter in Heilbad Heiligenstadt, Albert-Schweitzer-Straße einen PKW auf unbekannte Weise und entwendeten diverse Gegenstände aus dem Handschuhfach des Fahrzeuges. Hinweise zu Personen, welche sich in der genannten Zeit verdächtig an einem Audi am Tatort zu schaffen machten, bitte an die PI Eichsfeld.
