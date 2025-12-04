PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus PKW

Heiligenstadt (ots)

Zwischen dem 03.12.25 gegen 16:00 Uhr und dem 04.12.25 gegen 07:00 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter in Heilbad Heiligenstadt, Albert-Schweitzer-Straße einen PKW auf unbekannte Weise und entwendeten diverse Gegenstände aus dem Handschuhfach des Fahrzeuges. Hinweise zu Personen, welche sich in der genannten Zeit verdächtig an einem Audi am Tatort zu schaffen machten, bitte an die PI Eichsfeld.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

