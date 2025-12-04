LPI-NDH: Diebstahl aus PKW

Niedersachswerfen (ots) - In der Zeit von Mittwoch16 Uhr bis Donnerstag 5 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Unternehmen in der Leipziger Straße ein. Über ein Fenster gelangten die Täter in das Gebäudeinnere, wo sie anschließend mehrere Türen öffneten und nach Beutegut suchten. Mit Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Werkzeugen im Wert von mehr als eintausend Euro verließen die Täter den Tatort in unbekannte Richtung. Beamte des Inspektionsdienstes ...

