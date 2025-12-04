Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebstahl auf einer Baustelle
Eichsfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag, den 01.12.25 und Donnerstag, den 04.12.25 ca. 100 Meter Kabel von einer Baustelle in Leinefelde am Leinesportpark. Wer in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Baustelle wahrgenommen hat, möge sich bitte bei der PI Eichsfeld melden.
