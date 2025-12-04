Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Unternehmen

Niedersachswerfen (ots)

In der Zeit von Mittwoch16 Uhr bis Donnerstag 5 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Unternehmen in der Leipziger Straße ein. Über ein Fenster gelangten die Täter in das Gebäudeinnere, wo sie anschließend mehrere Türen öffneten und nach Beutegut suchten. Mit Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Werkzeugen im Wert von mehr als eintausend Euro verließen die Täter den Tatort in unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und sicherten am Tatort Spuren. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0315007

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell