Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Bäckerei

Herbsleben (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 2.20 Uhr, wurde eine Bäckerei in der Kleinvargulaer Straße von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Filiale. Hier erbeuteten schließlich einen dreistelligen Bargeldbetrag und hinterließen einen hohen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Kriminalbeamte kamen vor Ort zum Einsatz und sicherten Spuren.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer hat in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

