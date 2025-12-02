PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung zu schwerer Verkehrsunfall auf der BAB48 Fahrtrichtung Koblenz zwischen Mayen und Polch

Mayen (ots)

Am Dienstag, dem 02.12.2025 gegen 07:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall zwischen mehreren Beteiligten auf der BAB48 Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Mayen und Polch gemeldet. Eine 21-jährige PKW-Fahrerin aus dem Bereich Mayen befuhr zunächst den rechten der beiden Fahrstreifen. Als sie zum Überholen eines vor ihr fahrenden LKW auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie den dort befindlichen PKW eines 44-jährigen aus dem Bereich Daun. Es kam zunächst zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei das Fahrzeug des 44-jährigen im Anschluss noch mit dem LKW kollidierte. Die beiden PKW wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, am LKW entstand lediglich geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Koblenz zunächst vollgesperrt werden, der rechte Fahrstreifen war noch bis ca. 08:45 Uhr gesperrt. Dies sorgte im Berufsverkehr für teilweise erhebliche Behinderungen. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Mendig die Autobahnmeisterei Kaisersesch, der Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr der umliegenden Gemeinden.

PASt Mendig

S. Steinheuer, PHK'in 02652/97950

Verkehrsdirektion Koblenz

Telefon: 02611033301

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz

