POL-VDKO: Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf der BAB48 Fahrtrichtung Koblenz, zwischen Mayen und Polch

Mayen (ots)

Am 02.12.2025 um 07:00 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein schwerer Verkehrsunfall auf der A48, Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Mayen und Polch gemeldet. Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei der Verkehrsunfallaufnahme.

Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird ausdrücklich darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

PASt Mendig

S. Steinheuer, PHK'in 02652/97950

Verkehrsdirektion Koblenz

Telefon: 02611033301

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 01.12.2025 – 05:33

    POL-VDKO: Entlaufene Kuhherde sorgt für Vollsperrung auf der BAB 3

    Sessenhausen (ots) - Am 30.11.2025 gegen 21:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine entlaufene Kuhherde, welche sich auf dem Parkplatz "Sessenhausen" neben der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt aufhielt. Die Herde umfasste ca. 30 Tiere und hatte sich über das Notzufahrtstor Zugang zum Parkplatz verschafft. Da nicht auszuschließen war, dass sich die Tiere auf ...

  • 01.12.2025 – 00:14

    POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden/ Alleinunfall

    Plaidt (ots) - Am Sonntag, 30.11.2025, wurde der Polizeiautobahnstation Mendig gegen 19:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 61, in der Anschlussstelle Plaidt gemeldet. Ein 60jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Ludwigsburg befuhr Die BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz. An der Anschlussstelle Plaidt nahm er die Ausfahrt und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich geradeaus, querte die Fahrbahn der Auffahrt und ...

