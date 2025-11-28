PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden, Ahrtalbrücke

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Donnerstag, dem 27.11.2025 wurde hiesiger Dienststelle gegen 17:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61 zwischen dem Autobahndreieck Sinzig und dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler, im Bereich der dortigen Ahrtalbrücke in Fahrtrichtung Norden gemeldet. Den Ermittlungen zufolge fuhr die 19-jährige Fahrerin eines PKW aus dem Bereich Bonn aus bislang unbekannter Ursache auf einen vor ihr fahrenden Transporter auf und verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Aufgrund von Rettungs- und Bergungsarbeiten musste zunächst die komplette Richtungsfahrbahn gesperrt werden, im Anschluss blieb der rechte Fahrstreifen bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten bis ca. 23:45 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Mendig die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden sowie der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei.

PASt Mendig

PHK'in Steinheuer 02652/97950

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz

Telefon: 02611033301

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

