PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung - tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB48 zwischen den Anschlussstellen Polch und Ochtendung

Polch (ots)

Am 27.11.2025 um 17:37 Uhr ereignete sich auf der BAB48, zwischen den Anschlussstellen Polch und Ochtendung in Fahrtrichtung Koblenz, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein PKW fuhr hierbei mit hoher Geschwindigkeit einem Lastzug auf, der auf dem rechten von zwei Fahrstreifen fuhr. Der Fahrer des PKW wurde dabei tödlich verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Person musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer des LKWs wurde nicht verletzt. Ein weiterer PKW wurde beim Überfahren von Trümmerteilen leicht beschädigt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Schaden im mittleren Fünfstelligen Bereich.

Die genau Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Richtungsfahrbahn Koblenz ist derzeit noch für Reinigungsarbeiten bis schätzungsweise 21:30 Uhr gesperrt.

Im Einsatz war die Feuerwehr der VGV Maifeld, der Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei sowie die Polizei Mayen, die Autobahnpolizei Mendig und das VU-Aufnahmeteam aus Koblenz.

Rückfragen bitte an:

PASt Mendig
PHK G. Blesse
02652-97950

Verkehrsdirektion Koblenz

Telefon: 02611033301

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 17:50

    POL-VDKO: Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf BAB48

    Polch (ots) - Soeben wurde hiesige Dienststelle über einen schweren Verkehrsunfall informiert. Auf der BAB48, Fahrtrichtung Koblenz, zwischen den Anschlussstellen Polch und Ochtendung ist die Fahrbahn aktuell gesperrt. Eine Person wird als im Fahrzeug eingeklemmt gemeldet, die Einsatzkräfte befinden sich auf der Anfahrt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: PASt Mendig PHK G. Blesse 02652-97950 Verkehrsdirektion ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 10:42

    POL-VDKO: Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden an der BAB3

    Girod (ots) - Nach Abschluss der aufwändigen Bergungsarbeiten des überschlagenen Unfallfahrzeugs aus der Böschung, konnte die Hauptfahrbahn der BAB3 in Fahrtrichtung Frankfurt gegen 10:00 Uhr wieder freigegeben werden. Zur Unterstützung bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Verkehrsdirektion Koblenz verständigt. - Die ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 07:26

    POL-VDKO: Erstmeldung - PKW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

    Girod (ots) - Am Montag, den 24.11.2025, gegen 06:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, auf Höhe des Kilometers 92,500, ein Verkehrsunfall mit einem PKW. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Momentan befinden sich Kräfte des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren