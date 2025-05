POL-EL: Schüttorf - Schwerer Verkehrsunfall vor Diskothek in Schüttorf - Fahrer flüchtet zu Fuß

Werlte (ots) - In der Nacht zum Samstag, 17. Mai 2025, sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Fahrradgeschäft an der Schlosserstraße eingedrungen und haben rund 15 hochwertige Rennräder im Gesamtwert von 50.000 bis 75.000 Euro entwendet. Nach ersten Ermittlungen dürfte die Tatzeit gegen 1:15 Uhr gewesen sein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Halle, in der die Fahrräder ausgestellt waren, ...

