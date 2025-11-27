POL-VDKO: Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf BAB48

Girod (ots) - Am Montag, den 24.11.2025, gegen 06:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, auf Höhe des Kilometers 92,500, ein Verkehrsunfall mit einem PKW. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Momentan befinden sich Kräfte des ...

mehr