POL-VDKO: Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf BAB48
Polch (ots)
Soeben wurde hiesige Dienststelle über einen schweren Verkehrsunfall informiert. Auf der BAB48, Fahrtrichtung Koblenz, zwischen den Anschlussstellen Polch und Ochtendung ist die Fahrbahn aktuell gesperrt. Eine Person wird als im Fahrzeug eingeklemmt gemeldet, die Einsatzkräfte befinden sich auf der Anfahrt.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
PASt Mendig
PHK G. Blesse
02652-97950
Verkehrsdirektion Koblenz
Telefon: 02611033301
Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell