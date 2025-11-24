Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden an der BAB3

Girod (ots)

Nach Abschluss der aufwändigen Bergungsarbeiten des überschlagenen Unfallfahrzeugs aus der Böschung, konnte die Hauptfahrbahn der BAB3 in Fahrtrichtung Frankfurt gegen 10:00 Uhr wieder freigegeben werden. Zur Unterstützung bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Verkehrsdirektion Koblenz verständigt. - Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern daher an.

Die drei verletzten Fahrzeuginsassen kamen in umliegende Krankenhäuser.

