Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden an der BAB3

Girod (ots)

Nach Abschluss der aufwändigen Bergungsarbeiten des überschlagenen Unfallfahrzeugs aus der Böschung, konnte die Hauptfahrbahn der BAB3 in Fahrtrichtung Frankfurt gegen 10:00 Uhr wieder freigegeben werden. Zur Unterstützung bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Verkehrsdirektion Koblenz verständigt. - Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern daher an.

Die drei verletzten Fahrzeuginsassen kamen in umliegende Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur
An der Autobahnmeisterei 6
56412 Heiligenroth
Tel.: 02602 93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

