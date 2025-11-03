Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in Paderborn

Paderborn (ots)

(sg) Die Feuerwehr Paderborn wurde am frühen Dienstagabend zu einem Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr in die Grunigerstraße alarmiert.

Bereits auf die Anfahrt wurde den ausrückenden Einsatzkräften mitgeteilt, dass sich noch Personen im Gebäude befinden würden. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten vor Ort eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines dreigeschossigen Gebäudes wahrnehmen. Von den Nachbarn wurde der Feuerwehr mitgeteilt, dass sich in der Brandwohnung vermutlich noch eine ältere Person mit eingeschränkter Mobilität befindet.

Durch die Feuerwehr wurde unmittelbar eine Menschenrettung eingeleitet. Der vorgehende Angriffstrupp konnte die Person zügig aus der Wohnung retten und diese an den Rettungsdienst übergeben. Weitere Bewohner des Hauses konnten zwischenzeitlich das Gebäude durch den rauchfreien Treppenraum unverletzt verlassen. Die Ursache für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen in einem Kochtopf und konnte durch die Feuerwehr ebenso schnell beseitigt werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Brandwohnung maschinell belüftet und abschließend mit einem Mehrgasmessgerät auf mögliche Rückstände von Brandgasen kontrolliert. Da in der Wohnung kein Brand- oder Rauchschaden entstand, als auch die Messung der Brandgase keine Auffälligkeiten zeigte, konnte die Bewohnerin nach Abschluss aller Maßnahmen wieder zurück in Ihre Wohnung begleitet werden.

Bei diesem Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch die ehrenamtlichen Einheiten der Löschzüge Stadtmitte, Stadtheide sowie Elsen alarmiert. Sowohl die Ehrenamtlichen Einheiten, als auch die Einsatzkräfte der Wache Nord mussten nicht im Einsatz tätig werden. Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle ca. 40 Einsatzkräfte mit fünf Löschfahrzeugen, zwei Drehleitern, zwei Rettungswagen und einem Notarzt sowie dem Führungsdienst B- und C-Dienst.

