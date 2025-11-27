PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung - schwerer Verkersunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden, Ahrtalbrücke

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Soeben wurde hiesiger Dienststelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden, zwischen dem Autobahndreieck Sinzig und dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler gemeldet. Die Unfallstelle soll sich auf der Ahrtalbrücke befinden.

Die Richtungsfahrbahn Norden ist aktuell blockiert, Rettungskräfte sind auf der Anfahrt.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

PASt Mendig
G. Blesse, PHK
02652-97950

Telefon: 02611033301

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 27.11.2025 – 17:50

    POL-VDKO: Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf BAB48

    Polch (ots) - Soeben wurde hiesige Dienststelle über einen schweren Verkehrsunfall informiert. Auf der BAB48, Fahrtrichtung Koblenz, zwischen den Anschlussstellen Polch und Ochtendung ist die Fahrbahn aktuell gesperrt. Eine Person wird als im Fahrzeug eingeklemmt gemeldet, die Einsatzkräfte befinden sich auf der Anfahrt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: PASt Mendig PHK G. Blesse 02652-97950 Verkehrsdirektion ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 10:42

    POL-VDKO: Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden an der BAB3

    Girod (ots) - Nach Abschluss der aufwändigen Bergungsarbeiten des überschlagenen Unfallfahrzeugs aus der Böschung, konnte die Hauptfahrbahn der BAB3 in Fahrtrichtung Frankfurt gegen 10:00 Uhr wieder freigegeben werden. Zur Unterstützung bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Verkehrsdirektion Koblenz verständigt. - Die ...

    mehr
