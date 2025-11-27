POL-VDKO: Erstmeldung - schwerer Verkersunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden, Ahrtalbrücke
Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)
Soeben wurde hiesiger Dienststelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden, zwischen dem Autobahndreieck Sinzig und dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler gemeldet. Die Unfallstelle soll sich auf der Ahrtalbrücke befinden.
Die Richtungsfahrbahn Norden ist aktuell blockiert, Rettungskräfte sind auf der Anfahrt.
Es wird nachberichtet.
