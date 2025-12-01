Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden/ Alleinunfall

Plaidt (ots)

Am Sonntag, 30.11.2025, wurde der Polizeiautobahnstation Mendig gegen 19:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 61, in der Anschlussstelle Plaidt gemeldet. Ein 60jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Ludwigsburg befuhr Die BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz. An der Anschlussstelle Plaidt nahm er die Ausfahrt und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich geradeaus, querte die Fahrbahn der Auffahrt und wurde über die Schutzplanke, sowie über den nachfolgenden Grünstreifen und einen angrenzenden Wirtschaftsweg geschleudert und stieß letztendlich gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Plaidt aus seinem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die genaue Ursache des Unfallhergangs ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Auffahrt an der AS Plaidt in Richtung Koblenz für ca. 1 ½ Stunden gesperrt. Vor Ort befanden sich neben den Kräften der Polizeiautobahnstation Mendig Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, ein Notarzt, sowie die Autobahnmeisterei Mendig und die Untere Wasserbehörde. Der Gesamtschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

