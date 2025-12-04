PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Unfall verletzt

Greußen (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz Am Rittertor zu einem Verkehrsunfall beim Rangieren. Der Fahrer eines Autos parkte rückwärts aus einer Parklücke aus und kollidierte mit einer Frau und einem Kind. Das Mädchen verletzte sich hierbei leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

