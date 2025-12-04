LPI-NDH: Kind bei Unfall verletzt

Uthleben (ots) - Am Mittwochabend sprach ein 40-Jähriger zunächst dem Alkohol übermäßig zu und trat anschließend gegen 23 Uhr seine Fahrt von Uthleben über die Kreisstraße 27 nach Sundhausen an. Hierbei kam es gleich zu zwei Unfällen, bei denen der Mann zunächst mit einer Schutzplanke in der Sundhäuser Straße kollidierte und später zwischen den genannten Ortschaften von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kam in ...

mehr