Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kind bei Unfall verletzt
Greußen (ots)
Am Mittwochabend kam es gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz Am Rittertor zu einem Verkehrsunfall beim Rangieren. Der Fahrer eines Autos parkte rückwärts aus einer Parklücke aus und kollidierte mit einer Frau und einem Kind. Das Mädchen verletzte sich hierbei leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.
