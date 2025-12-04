PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Firma

Harztor (ots)

Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 05:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte in Niedersachswerfen, Leipziger Straße, gewaltsam Zutritt in das Gebäude einer Firma. Im Gebäude selbst wurden mehrere Türen aufgehebelt, Räumlichkeiten durchsucht.

Die Einbrecher entwendeten eine Handkasse mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie diverse Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 1500,- Euro, zudem beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 500,- Euro. Beamte des Inspektionsdienstes sicherten vor Ort umfangreiche Spuren, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordhausen unter der Rufnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen:0315007/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 10:39

    LPI-NDH: Einbruch in Unternehmen

    Niedersachswerfen (ots) - In der Zeit von Mittwoch16 Uhr bis Donnerstag 5 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Unternehmen in der Leipziger Straße ein. Über ein Fenster gelangten die Täter in das Gebäudeinnere, wo sie anschließend mehrere Türen öffneten und nach Beutegut suchten. Mit Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Werkzeugen im Wert von mehr als eintausend Euro verließen die Täter den Tatort in unbekannte Richtung. Beamte des Inspektionsdienstes ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:23

    LPI-NDH: Einbrecher in Bäckerei

    Herbsleben (ots) - In der vergangenen Nacht, gegen 2.20 Uhr, wurde eine Bäckerei in der Kleinvargulaer Straße von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Filiale. Hier erbeuteten schließlich einen dreistelligen Bargeldbetrag und hinterließen einen hohen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Kriminalbeamte kamen vor Ort zum Einsatz und sicherten Spuren. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 08:02

    LPI-NDH: Kind bei Unfall verletzt

    Greußen (ots) - Am Mittwochabend kam es gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz Am Rittertor zu einem Verkehrsunfall beim Rangieren. Der Fahrer eines Autos parkte rückwärts aus einer Parklücke aus und kollidierte mit einer Frau und einem Kind. Das Mädchen verletzte sich hierbei leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren