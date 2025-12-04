Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Firma

Harztor (ots)

Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 05:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte in Niedersachswerfen, Leipziger Straße, gewaltsam Zutritt in das Gebäude einer Firma. Im Gebäude selbst wurden mehrere Türen aufgehebelt, Räumlichkeiten durchsucht.

Die Einbrecher entwendeten eine Handkasse mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie diverse Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 1500,- Euro, zudem beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 500,- Euro. Beamte des Inspektionsdienstes sicherten vor Ort umfangreiche Spuren, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordhausen unter der Rufnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen:0315007/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell