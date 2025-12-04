PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäudebrand mit einer verstorbenen Person

Borxleben (ots)

Am Donnerstag, den 04.12.2025, gegen 12:25 Uhr erhielt die PI Kyffhäuser die Meldung zu einem Gebäudebrand in der "Ortsstraße" in Borxleben. Aus noch bislang ungeklärter Ursache geriet das Gebäude in Brand. Während den anlaufenden Löscharbeiten stellten die Kameraden der Feuerwehr eine bislang unbekannte, leblose Person im Gebäude fest, welche im weiteren Verlauf durch Rettungskräfte nur noch tot geborgen werden konnte.

Aktuell läuft in der Ortslage Borxleben ein größerer Rettungs- und Polizei-Einsatz, der zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen führt, da Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Krisenintervention und der Schutz- sowie Kriminalpolizei im Einsatz sind.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 12:46

    LPI-NDH: Diebstahl aus PKW

    Heiligenstadt (ots) - Zwischen dem 03.12.25 gegen 16:00 Uhr und dem 04.12.25 gegen 07:00 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter in Heilbad Heiligenstadt, Albert-Schweitzer-Straße einen PKW auf unbekannte Weise und entwendeten diverse Gegenstände aus dem Handschuhfach des Fahrzeuges. Hinweise zu Personen, welche sich in der genannten Zeit verdächtig an einem Audi am Tatort zu schaffen machten, bitte an die PI Eichsfeld. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 12:36

    LPI-NDH: Diebstahl auf einer Baustelle

    Eichsfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag, den 01.12.25 und Donnerstag, den 04.12.25 ca. 100 Meter Kabel von einer Baustelle in Leinefelde am Leinesportpark. Wer in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Baustelle wahrgenommen hat, möge sich bitte bei der PI Eichsfeld melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:16

    LPI-NDH: Einbruch in Firma

    Harztor (ots) - Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 05:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte in Niedersachswerfen, Leipziger Straße, gewaltsam Zutritt in das Gebäude einer Firma. Im Gebäude selbst wurden mehrere Türen aufgehebelt, Räumlichkeiten durchsucht. Die Einbrecher entwendeten eine Handkasse mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie diverse Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 1500,- Euro, zudem beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 500,- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren