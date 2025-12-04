Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäudebrand mit einer verstorbenen Person

Borxleben (ots)

Am Donnerstag, den 04.12.2025, gegen 12:25 Uhr erhielt die PI Kyffhäuser die Meldung zu einem Gebäudebrand in der "Ortsstraße" in Borxleben. Aus noch bislang ungeklärter Ursache geriet das Gebäude in Brand. Während den anlaufenden Löscharbeiten stellten die Kameraden der Feuerwehr eine bislang unbekannte, leblose Person im Gebäude fest, welche im weiteren Verlauf durch Rettungskräfte nur noch tot geborgen werden konnte.

Aktuell läuft in der Ortslage Borxleben ein größerer Rettungs- und Polizei-Einsatz, der zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen führt, da Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Krisenintervention und der Schutz- sowie Kriminalpolizei im Einsatz sind.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell