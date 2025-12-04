Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Vermummter Schläger gesucht

Nordhausen (ots)

Am Sonntag, den 30. November, berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über eine Körperverletzung, welche sich am 29. November gegen 18.15 Uhr auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums am Pferdemarkt ereignete.

Bezugnehmend auf die gefertigte Pressemeldung erreichten den Inspektionsdienst Nordhausen zahlreiche Zeugenhinweise, die zur Klärung der Identität des Täters führten.

Hierfür bedankt sich die ermittelnde Dienstelle bei den Pressevertretern, wie auch den Zeugen, die die entscheidenden Hinweise geben konnten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell