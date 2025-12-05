PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hindernisse bereitet - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Nordhausen (ots)

Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich in der vergangenen Nacht in Nordhausen ereignete. Ein Autofahrer meldete gegen 3 Uhr drei Personen, die mehrere Baustellenpoller auf die Hallesche Straße stellten. Der Autofahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß mit den Pollern zu verhindern. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die tatverdächtigen Personen schließlich feststellen und identifizieren. Bei ihnen handelte es sich um zwei Männer und eine Frau. Diese werden sich nun im Strafverfahren verantworten müssen. Die Beamten beseitigten schließlich die Baustellenpoller und brachten diese an die ursprüngliche Stelle, sodass die Hallesche Straße wieder gefahrlos befahren werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

