Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Roßleben (ots)

Gegen 17.30 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße. Ein Autofahrer befuhr die Straße Am Bahnhof und bog nach links in die Ernst-Thälmann-Straße ein. Hierbei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem hinteren Teil des Fahrrads einer 69-Jährigen, welche in Richtung der Wendelsteiner Straße fuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeistation Artern ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 05.12.2025 – 11:21

    LPI-NDH: Anhänger löst sich von LKW - Polizei und Feuerwehr vor Ort

    Nordhausen (ots) - Am Donnerstag kam es auf der Bundesstraße 4 gegen 17.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW fuhr aus Richtung Steinbrücken in Richtung Hain. Ersten Erkenntnissen nach verlor die Zugmaschine den Sattelauflieger, welcher anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Durch den Unfall entstand an dem LKW ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 08:17

    LPI-NDH: Pkw mit Baum kollidiert - Drei Personen verletzt

    Ebeleben (ots) - Ein 20-Jähriger befuhr am Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr, die Thomas-Müntzer-Siedlung in Ebeleben, als er im Bereich einer Kurve aus derzeit noch ungeklärter Ursache geradeaus von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Autofahrer und ein 21 Jahre alter Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Eine 17-Jährige, die ebenfalls in dem Auto mitfuhr, wurde bei dem Verkehrsunfall schwer ...

    mehr
