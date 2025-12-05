Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus
Roßleben (ots)
Gegen 17.30 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße. Ein Autofahrer befuhr die Straße Am Bahnhof und bog nach links in die Ernst-Thälmann-Straße ein. Hierbei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem hinteren Teil des Fahrrads einer 69-Jährigen, welche in Richtung der Wendelsteiner Straße fuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeistation Artern ermitteln zur genauen Unfallursache.
