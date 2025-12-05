Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Ilfeld (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen nach einem Einbruch, welcher sich zwischen Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, und Freitag, gegen 7.30 Uhr, auf einer Baustelle im Bereich der Walter-Rathenau-Straße ereignete. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer und flüchteten anschließend. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.

Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0316289

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell