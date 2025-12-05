Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher scheitern an Eingangstüren - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Wie am Freitag gegen 7.15 Uhr bekannt wurde, kam es im Bereich der Thomas-Müntzer-Straße zu einem Einbruchsversuch. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftsgebäude zu verschaffen, dies misslang allerdings. Ohne Beute entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Es wurde ein Sachschaden von etwa 1000 Euro verursacht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten die Ermittlungen ein und sicherten Spuren am Tatort.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0316094

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell