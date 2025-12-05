PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher scheitern an Eingangstüren - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Wie am Freitag gegen 7.15 Uhr bekannt wurde, kam es im Bereich der Thomas-Müntzer-Straße zu einem Einbruchsversuch. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftsgebäude zu verschaffen, dies misslang allerdings. Ohne Beute entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Es wurde ein Sachschaden von etwa 1000 Euro verursacht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten die Ermittlungen ein und sicherten Spuren am Tatort.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0316094

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 13:16

    LPI-NDH: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

    Sundhausen (ots) - In der Ortslage Sundhausen im Landkreis Nordhausen rückten Polizei und Feuerwehr am Freitag, gegen 10 Uhr, zu einem Einsatz aus. Auslöser des Einsatzes war angebranntes Essen auf einem Herd. Hierdurch kam es zu leichten Verrußungen. Ein weiterer Schaden am Gebäude entstand nicht. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:23

    LPI-NDH: Pkw kollidiert mit Leitplanke

    Harztor (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Donnerstag gegen 16.20 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 81 informiert. Eine Autofahrerin befuhr die benannte Straße in Richtung der Bundesstraße 4. Im Bereich einer Rechtskurve verlor die Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Leitplanke. Am Pkw entstand ein Sachschaden, ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:22

    LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

    Roßleben (ots) - Gegen 17.30 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße. Ein Autofahrer befuhr die Straße Am Bahnhof und bog nach links in die Ernst-Thälmann-Straße ein. Hierbei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem hinteren Teil des Fahrrads einer 69-Jährigen, welche in Richtung der Wendelsteiner Straße fuhr. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren