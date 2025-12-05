Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbrecher scheitern an Eingangstüren - Polizei sucht Zeugen
Mühlhausen (ots)
Wie am Freitag gegen 7.15 Uhr bekannt wurde, kam es im Bereich der Thomas-Müntzer-Straße zu einem Einbruchsversuch. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftsgebäude zu verschaffen, dies misslang allerdings. Ohne Beute entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Es wurde ein Sachschaden von etwa 1000 Euro verursacht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten die Ermittlungen ein und sicherten Spuren am Tatort.
Wer kann Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.
Aktenzeichen: 0316094
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell