Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Eine verletzte Person bei Verkehrsunfall an Autobahnausfahrt

Bandenitz/ Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag in Bandenitz ist ein Fahrzeugführer leicht verletzt worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte gegen 17:10 Uhr ein 78-jähriger Autofahrer von der A24 in Bandenitz auf die B321 aufzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem querenden Fahrzeug, wodurch dessen Fahrzeugführer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Beide PKW waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen kam es zur vorübergehenden Vollsperrung der B321 sowie der Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Hamburg. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

