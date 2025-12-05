PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Eine verletzte Person bei Verkehrsunfall an Autobahnausfahrt

Bandenitz/ Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag in Bandenitz ist ein Fahrzeugführer leicht verletzt worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte gegen 17:10 Uhr ein 78-jähriger Autofahrer von der A24 in Bandenitz auf die B321 aufzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem querenden Fahrzeug, wodurch dessen Fahrzeugführer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Beide PKW waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen kam es zur vorübergehenden Vollsperrung der B321 sowie der Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Hamburg. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 09:36

    POL-HRO: Diebe entwenden Werkzeuge aus Baucontainer

    Parchim (ots) - In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einem Baucontainer in Parchim gestohlen. Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen zunächst gewaltsam über die Tür Zutritt zum Baucontainer im Sportlerweg. Im Anschluss nahmen die Unbekannten zwischen Mittwochabend 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.00 Uhr mehrere Werkzeuge aus dem Container ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 08:46

    POL-HRO: Polizei Gadebusch sucht nach offenbar verwirrter, älterer Frau

    Köchelstorf (LK NWM) (ots) - Die Polizei Gadebusch geht derzeit einer Meldung über eine offenbar verwirrte, leicht bekleidete Frau nach, die am frühen Morgen in Köchelsdorf gesehen wurde. Gegen 06:00 Uhr wurde eine Hinweisgeberin auf die ältere Dame aufmerksam. Die Frau, die lediglich ein Nachthemd und eine lila-graue Stoffhose trug, wirkte verwirrt. Noch bevor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren