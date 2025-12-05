PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe entwenden Werkzeuge aus Baucontainer

Parchim (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einem Baucontainer in Parchim gestohlen.

Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen zunächst gewaltsam über die Tür Zutritt zum Baucontainer im Sportlerweg. Im Anschluss nahmen die Unbekannten zwischen Mittwochabend 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.00 Uhr mehrere Werkzeuge aus dem Container widerrechtlich an sich. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Parchim (03871 600-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 08:46

    POL-HRO: Polizei Gadebusch sucht nach offenbar verwirrter, älterer Frau

    Köchelstorf (LK NWM) (ots) - Die Polizei Gadebusch geht derzeit einer Meldung über eine offenbar verwirrte, leicht bekleidete Frau nach, die am frühen Morgen in Köchelsdorf gesehen wurde. Gegen 06:00 Uhr wurde eine Hinweisgeberin auf die ältere Dame aufmerksam. Die Frau, die lediglich ein Nachthemd und eine lila-graue Stoffhose trug, wirkte verwirrt. Noch bevor ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 00:59

    POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

    Rostock (ots) - Die am 04.12.25 per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 20-jährige Frau aus Rostock ist wohlbehalten aufgefunden worden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 18:31

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: 20-jährige Frau aus Rostock vermisst

    Rostock (ots) - Seit dem 3. Dezember 2025 wird eine 20-jährige Frau aus Rostock vermisst. Letztmals wurde die Gesuchte am gestrigen Abend gegen 18:30 Uhr im Bereich Gehlsdorf gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Vermissten. Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren