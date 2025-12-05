PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei Gadebusch sucht nach offenbar verwirrter, älterer Frau

Köchelstorf (LK NWM) (ots)

Die Polizei Gadebusch geht derzeit einer Meldung über eine offenbar verwirrte, leicht bekleidete Frau nach, die am frühen Morgen in Köchelsdorf gesehen wurde.

Gegen 06:00 Uhr wurde eine Hinweisgeberin auf die ältere Dame aufmerksam. Die Frau, die lediglich ein Nachthemd und eine lila-graue Stoffhose trug, wirkte verwirrt. Noch bevor die Hinweisgeberin weiter mit ihr sprechen konnte, lief die unbekannte Frau davon.

Sie wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben, mit langen grauen Haaren, kräftiger Statur und einer Größe von circa 170 bis 175 cm.

Die Polizei Gadebusch sucht derzeit gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr nach der Frau. Die Feuerwehr setzt hierfür Drohnen ein. Aufgrund der niedrigen Temperaturen und des verwirrten Eindrucks der Frau kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Bevölkerung wird daher um Mithilfe gebeten: Wer die Frau sieht oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Notfall über den Notruf der Polizei unter 110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

