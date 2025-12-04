PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Störung des Schulbetriebs führt zu Polizeieinsatz

Schwerin (ots)

Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am heutigen Donnerstag zu einer Körperverletzung an einer Bildungseinrichtung im Schweriner Stadtteil Weststadt gekommen ist.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen soll ein 18-jähriger Schüler gegen 11:40 Uhr in der Schule mit einem Megafon lautstark auf sich aufmerksam gemacht haben, was zu einer Störung des Schulbetriebs führte. Als mehrere Lehrkräfte ihn aufforderten, dies zu unterlassen, kam es zu körperlichen Übergriffen bei dem vier Lehrer leicht verletzt wurden.

Die hinzugerufenen Beamten nahmen vor Ort Anzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-jährige Deutsche an die Mutter übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

