Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aggressiver Mann leistet Widerstand nach Sachbeschädigungen

Ludwigslust (ots)

Nach mehreren Sachbeschädigungen und Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte ist ein 25-jähriger Mann am Mittwochabend in Ludwigslust in Gewahrsam genommen worden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der junge Mann gegen 18.30 Uhr durch wiederholtes Treten die Scheibe einer Bushaltestelle in der Parkstraße beschädigt haben. Etwa zwei Stunden später habe er in der Gemeinschaftsunterkunft in der Techentiner Straße randaliert und die Eingangstür mehrfach so heftig gegen die Hauswand geschlagen, dass hierbei Schäden entstanden. Gegenüber den alarmierten Beamten verhielt sich der Tatverdächtige während der polizeilichen Maßnahmen sehr aggressiv und unkooperativ. Er versuchte die Beamten zu treten und zu bespucken, beleidigte und bedrohte sie mehrfach. In der weiteren Folge konnte der Mann durch die eingesetzten Beamten überwältigt und mit angelegten Handfesseln in Polizeigewahrsam genommen werden. Aufgrund seines weiterhin aggressiven und selbstgefährdenden Verhaltens wurde er schließlich mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Personen wurden bei den Vorfällen nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 1200 Euro.

Gegen den syrischen Mann ist Anzeige wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden.

