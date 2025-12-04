Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kellerbrand mit mehreren leichtverletzten Anwohnern in Parchim

Parchim (ots)

Am 03.12.25 kam es aus bisher ungeklärter Ursache gegen 18:40 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Liebknecht-Straße in Parchim. Durch die starke Rauchentwicklung klagten 10 Anwohner über Atembeschwerden, 3 von ihnen mussten stationär mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik aufgenommen werden. Der betroffene Hausaufgang, aus dem insgesamt 15 Anwohner teilweise mit Drehleitern über Balkone evakuiert wurden, ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Stadt Parchim hat den Anwohnern, die nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkamen, Notunterkünfte zur Verfügung gestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung in einem besonders schweren Fall aufgenommen. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

