PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kellerbrand mit mehreren leichtverletzten Anwohnern in Parchim

Parchim (ots)

Am 03.12.25 kam es aus bisher ungeklärter Ursache gegen 18:40 Uhr zu 
einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der 
Karl-Liebknecht-Straße in Parchim. Durch die starke Rauchentwicklung 
klagten 10 Anwohner über Atembeschwerden, 3 von ihnen mussten 
stationär mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik 
aufgenommen werden. Der betroffene Hausaufgang, aus dem insgesamt 15 
Anwohner teilweise mit Drehleitern über Balkone evakuiert wurden, ist
bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Stadt Parchim hat den 
Anwohnern, die nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkamen, 
Notunterkünfte zur Verfügung gestellt. Die Kriminalpolizei hat die 
Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung in einem 
besonders schweren Fall aufgenommen.

Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 08:16

    POL-HRO: 24-Jähriger attackiert - Polizei sucht Zeugen nach Raubstraftat in Güstrow

    Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem ein 24-Jähriger am Abend des 02.12.2025 in der Güstrower Eisenbahnstraße Opfer einer Raubstraftat wurde. Laut Aussage des Geschädigten sei er gegen 20:15 Uhr im Bereich des örtlichen Jobcenters auf vier männliche Personen getroffen. Wie aus den weiteren Erkenntnissen hervorgeht, hätten ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:18

    POL-HRO: 17-jähriger Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Selmsdorf (LK NWM) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Selmsdorf am gestrigen Montagmorgen, 01. Dezember, wurde ein 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 17-Jährige gegen 07:30 Uhr die Lübecker Straße in Selmsdorf in Richtung Lübeck. Offenbar bemerkte er dabei nicht rechtzeitig, dass der vorausfahrende Seat aufgrund der Rot zeigenden Ampel abbremste, und fuhr diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren