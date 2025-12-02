PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 17-jähriger Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Selmsdorf (LK NWM) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Selmsdorf am gestrigen Montagmorgen, 01. Dezember, wurde ein 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 17-Jährige gegen 07:30 Uhr die Lübecker Straße in Selmsdorf in Richtung Lübeck. Offenbar bemerkte er dabei nicht rechtzeitig, dass der vorausfahrende Seat aufgrund der Rot zeigenden Ampel abbremste, und fuhr diesem auf. Der 17-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen ins Klinikum nach Lübeck.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Kleinkraftrad musste geborgen werden.

Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Gegen 08:40 Uhr wurden die verkehrsregulierenden Maßnahmen beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 13:48

    POL-HRO: Zeugen gesucht - Verdacht der Trunkenheitsfahrt auf Schweriner Umgehungsstraße

    Schwerin (ots) - Die Polizei hat am gestrigen Nachmittag Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 17:35 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 10:54

    POL-HRO: Unbekannte beschmieren Bützower Bushaltestelle mit verfassungsfeindlichen Symbolen

    Bützow/Landkreis Rostock (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter besprühten am gestrigen Abend eine Bushaltestelle in der Karl-Marx-Straße in Bützow. Ein Zeuge konnte die Personen gegen 20:30 Uhr bei der Tat beobachten und informierte die ansässige Polizei. Jedoch flüchteten die beiden Tatverdächtigen noch vor Eintreffen der Einsatzbeamten in Richtung Sandkrug. ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:14

    POL-HRO: Alkoholisierter Transporterfahrer prallt gegen Hauswand

    Plate (ots) - Am Montagmorgen ereignete sich in Plate ein Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Fahrer gegen eine Hauswand fuhr. Wie aus aktuellem Erkenntnisstand hervorgeht, sei der 36-jährige Fahrer eines Ford Transits gegen 06.15 Uhr auf der Friedrich-Wehmer-Straße in Plate in Richtung Schwerin unterwegs gewesen. Ausgangs einer Rechtskurve sei er in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren