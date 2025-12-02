Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 17-jähriger Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Selmsdorf (LK NWM) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Selmsdorf am gestrigen Montagmorgen, 01. Dezember, wurde ein 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 17-Jährige gegen 07:30 Uhr die Lübecker Straße in Selmsdorf in Richtung Lübeck. Offenbar bemerkte er dabei nicht rechtzeitig, dass der vorausfahrende Seat aufgrund der Rot zeigenden Ampel abbremste, und fuhr diesem auf. Der 17-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen ins Klinikum nach Lübeck.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Kleinkraftrad musste geborgen werden.

Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Gegen 08:40 Uhr wurden die verkehrsregulierenden Maßnahmen beendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell