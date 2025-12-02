Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen gesucht - Verdacht der Trunkenheitsfahrt auf Schweriner Umgehungsstraße

Schwerin (ots)

Die Polizei hat am gestrigen Nachmittag Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 17:35 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten Fahrzeugführer. Ein 46-jähriger Mann soll mit einem silbernen BMW die B106, die Umgehungsstraße Schwerins, aus Richtung Neumühle/Görries in Richtung Krebsförden befahren haben. Nach Angaben des Hinweisgebers fiel der Fahrer durch eine unsichere Fahrweise auf. Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen.

Im Rahmen der folgenden polizeilichen Maßnahmen kam es zunächst zu Widerstandshandlungen, die sich im weiteren Verlauf zu körperlichen Angriffen des 46-Jährigen gegen die eingesetzten Beamten steigerten. Als ein 70-jähriges Familienmitglied die Angriffe auf die Einsatzkräfte verstärkte, setzte ein Beamter einen Teleskopschlagstock ein. Drei Polizeibeamte, darunter zwei Beamtinnen, wurden verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Sie konnten ihren Dienst im Anschluss fortsetzen. Erkenntnisse zu möglichen Verletzungen der 46- und 70-jährigen Männer liegen derzeit nicht vor, da diese eine medizinische Versorgung vor Ort zeitweise verweigerten.

Beim 46-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,51 Promille festgestellt.

Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die die Fahrweise des Fahrers des silbernen BMW auf der B106 am Mittwoch gegen 17:35 Uhr beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer oder Fahrzeug machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder über das Postfach kk.schwerin@polmv.de entgegen.

Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

