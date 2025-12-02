PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen gesucht - Verdacht der Trunkenheitsfahrt auf Schweriner Umgehungsstraße

Schwerin (ots)

Die Polizei hat am gestrigen Nachmittag Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 17:35 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten Fahrzeugführer. Ein 46-jähriger Mann soll mit einem silbernen BMW die B106, die Umgehungsstraße Schwerins, aus Richtung Neumühle/Görries in Richtung Krebsförden befahren haben. Nach Angaben des Hinweisgebers fiel der Fahrer durch eine unsichere Fahrweise auf. Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen.

Im Rahmen der folgenden polizeilichen Maßnahmen kam es zunächst zu Widerstandshandlungen, die sich im weiteren Verlauf zu körperlichen Angriffen des 46-Jährigen gegen die eingesetzten Beamten steigerten. Als ein 70-jähriges Familienmitglied die Angriffe auf die Einsatzkräfte verstärkte, setzte ein Beamter einen Teleskopschlagstock ein. Drei Polizeibeamte, darunter zwei Beamtinnen, wurden verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Sie konnten ihren Dienst im Anschluss fortsetzen. Erkenntnisse zu möglichen Verletzungen der 46- und 70-jährigen Männer liegen derzeit nicht vor, da diese eine medizinische Versorgung vor Ort zeitweise verweigerten.

Beim 46-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,51 Promille festgestellt.

Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die die Fahrweise des Fahrers des silbernen BMW auf der B106 am Mittwoch gegen 17:35 Uhr beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer oder Fahrzeug machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder über das Postfach kk.schwerin@polmv.de entgegen.

Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 10:54

    POL-HRO: Unbekannte beschmieren Bützower Bushaltestelle mit verfassungsfeindlichen Symbolen

    Bützow/Landkreis Rostock (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter besprühten am gestrigen Abend eine Bushaltestelle in der Karl-Marx-Straße in Bützow. Ein Zeuge konnte die Personen gegen 20:30 Uhr bei der Tat beobachten und informierte die ansässige Polizei. Jedoch flüchteten die beiden Tatverdächtigen noch vor Eintreffen der Einsatzbeamten in Richtung Sandkrug. ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:14

    POL-HRO: Alkoholisierter Transporterfahrer prallt gegen Hauswand

    Plate (ots) - Am Montagmorgen ereignete sich in Plate ein Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Fahrer gegen eine Hauswand fuhr. Wie aus aktuellem Erkenntnisstand hervorgeht, sei der 36-jährige Fahrer eines Ford Transits gegen 06.15 Uhr auf der Friedrich-Wehmer-Straße in Plate in Richtung Schwerin unterwegs gewesen. Ausgangs einer Rechtskurve sei er in der ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 05:00

    POL-HRO: Alkohol und Drogen im Fokus: Beginn der Dezemberkontrollen

    Rostock/Neubrandenburg (ots) - Dezember ist Weihnachtsmarktzeit, und neben Mutzen, Bratwurst und Co. gehört für viele auch der Glühwein zur traditionellen Adventszeit dazu. Doch der Genuss ist nicht ungefährlich, denn wenn danach ein Auto, ein E-Roller oder andere motorisierte Fahrzeuge bewegt werden, kann es schnell mit der Besinnlichkeit vorbei sein: Fahren unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren