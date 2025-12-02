PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschmieren Bützower Bushaltestelle mit verfassungsfeindlichen Symbolen

Bützow/Landkreis Rostock (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter besprühten am gestrigen Abend eine Bushaltestelle in der Karl-Marx-Straße in Bützow. Ein Zeuge konnte die Personen gegen 20:30 Uhr bei der Tat beobachten und informierte die ansässige Polizei. Jedoch flüchteten die beiden Tatverdächtigen noch vor Eintreffen der Einsatzbeamten in Richtung Sandkrug. Trotz der Absuche im Nahbereich konnten die beiden Flüchtigen nicht mehr festgestellt werden. An der Bushaltestelle konnten hingegen frisch angebrachte Schmierereien, u.a. ein etwa 60cm mal 60cm großes Hakenkreuz festgestellt werden.

Die Polizei hat Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen. Zudem werden Zeugen gebeten, die Hinweise zur Tat in der Karl-Marx-Straße geben können, sich bei der Polizei in Bützow (Tel. 038461 424224) zu melden. Die Beseitigung der Graffiti wird nun durch die Stadt Bützow veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 09:14

    POL-HRO: Alkoholisierter Transporterfahrer prallt gegen Hauswand

    Plate (ots) - Am Montagmorgen ereignete sich in Plate ein Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Fahrer gegen eine Hauswand fuhr. Wie aus aktuellem Erkenntnisstand hervorgeht, sei der 36-jährige Fahrer eines Ford Transits gegen 06.15 Uhr auf der Friedrich-Wehmer-Straße in Plate in Richtung Schwerin unterwegs gewesen. Ausgangs einer Rechtskurve sei er in der ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 05:00

    POL-HRO: Alkohol und Drogen im Fokus: Beginn der Dezemberkontrollen

    Rostock/Neubrandenburg (ots) - Dezember ist Weihnachtsmarktzeit, und neben Mutzen, Bratwurst und Co. gehört für viele auch der Glühwein zur traditionellen Adventszeit dazu. Doch der Genuss ist nicht ungefährlich, denn wenn danach ein Auto, ein E-Roller oder andere motorisierte Fahrzeuge bewegt werden, kann es schnell mit der Besinnlichkeit vorbei sein: Fahren unter ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 23:59

    POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Barnin (Crivitz)

    Sternberg (ots) - Am Nachmittag des 01.12.2025 wurde gegen 14:50 Uhr polizeilich bekannt, dass es in der Ortslage Barnin (Crivitz) zu einer größeren unklaren Rauchentwicklung kommen soll. Vor Ort eingetroffen wurde festgestellt, dass größere Rauchmengen aus einem Einfamilienhaus heraustraten, welches nur wenig später komplett in Flammen stand. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren